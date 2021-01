Isola dei Famosi, SPOILER concorrenti 2021: i nomi impensabili!

Fioccano i rumors sui papabili concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5, ecco tutti i nomi dei vip in partenza!

Tra i vip possibili che sarebbero pronti alla partenza per l’Honduras spuntano dei nomi impensabili, un parterre di donne super agguerrite ed un attore molto amato!

Se vuoi scoprire chi ci sarà nella prossima attesa edizione de l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi: quando va in onda e tutte le novità

Da qualche tempo si parla della prossima edizione tanto attesa del reality che spinge i concorrenti alla sopravvivenza estrema.

Le anticipazioni confermano che l’attesa è quasi finita. L’Isola dei Famosi tornerà con alta probabilità a marzo e già si annuncia che ci saranno tante novità.

La location sarà sempre in Honduras ed al timone ci sarà un cambio.

Non sarà più Alessia Marcuzzi a guidare i naufraghi ma per questo anno è stata scelta un’altra amatissima dal pubblico.

Stiamo parlando di Ilary Blasi: la signora Totti, dopo aver lasciato la conduzione del GFVip si cimenterà in una nuova avventura.

Accanto a lei come inviato potrebbe esserci un attuale concorrente del Gf, Tommaso Zorzi o la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora.

Spoiler cast: rumors sui primi nomi possibili dei vip

Per tutti gli appassionati stanno già filtrando i primi rumors sui concorrenti che si cimenteranno nella prova di resistenza estrema.

Tra i nomi emersi ci sarebbe anche Patrizia Rossetti, che già ebbe esperienza qualche anno fa partecipando a Pechino Express in accoppiata con Maria Teresa Ruta.

Tra gli altri nomi spunta anche un’altra conoscenza di Mediaset: la giunonica Jill Cooper insegnante di fitness e conduttrice di televendite e volto tv sulle reti maggiori in programmi come GF, Detto Fatto e Amici di Maria De Filippi. La stessa Cooper ha partecipato a Pechino Express qualche anno fa.

I rumors fanno il nome di un altro volto tv femminile. Asia Argento, figlia del mito del cinema Dario, sarebbe stata scelta per partire alla volta dell’Honduras. L’attrice ha preso parte a Pechino Express da cui si è dovuta ritirare per un infortunio ed a Ballando con le Stelle.

Ultimo nome per ora spoilerato è quello di un attore molto apprezzato per il ruolo nella soap Vivere. Stiamo parlando di Brando Giorgi.

L’attesa non è lunghissima, non resta che prestare attenzione alle prossime anticipazioni ed essere pronti a seguire L’Isola dei Famosi 2021.