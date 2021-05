Correva l’anno 2019 quando Emanuela Tittocchia, ex volto di Centovetrine e attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, salì agli onori della cronaca per delle dichiarazioni clamorose, rilasciate nella trasmissione televisiva Mattino Cinque. L’attrice torinese, infatti, rivelò di aver un legame sentimentale con un ragazzino di 11 anni.

I telespettatori più morigerati non dimenticano le dichiarazioni scandalose della naufraga arrivista e si affannano ad abbaiare e schiumare contro di lei:

“La Tittocchia non la salvo, per due motivi: 1) mi ha fatto schifo ciò che ha fatto con un bambino di 11 anni. 2) Fa la finta buonista, ma vuole eliminare Fariba, Roberto e Isolde, è molto furba, per me lei dovrebbe andare a casa”