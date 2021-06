L’isola dei Famosi, il pubblico non trattiene la gioia e brinda per...

Mentre milioni di fan di Valentina Persia si disperano per la sua eliminazione alla finale de L’Isola dei Famosi 2021, il popolo del web ha di che festeggiare.

Entusiasmo ed euforia nell’infido mondo dei social. Lunedì 7 giugno il popolo del web segue la finalissima de L’Isola dei Famosi 2021 e non trattiene la gioia: esulta euforico, decanta la vittoria di Awed e brinda per l’eliminazione di Valentina Persia.

L’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia eliminata: pubblico al settimo cielo

Mentre in tutta Italia i fan della comica romana piangono lacrime amare per la sua eliminazione, gli internauti hanno l’ardire di brindare. Quando Ilary Blasi ha proclamato il trionfo di Awed, che ha vinto il testa a testa con Valentina Persia, milioni di haters hanno esultato e gongolato per il suo secondo posto:

“Tutto è bene quel che finisce bene: per me l’importante è che non abbia vinto Valentina Persia!”

Il popolo di Twitter non lesina frecciatine e provocazioni:

“La mia vittoria è la non vittoria della Persia“

I supporters di Valentina Persia inorridiscono per l’ostilità collettiva e si riversano in massa sul social network Twitter per esprimere la propria indignazione.

Comunque tutto è bene quel che finisce (abbastanza) bene

La Persia almeno non ha vinto#isola #tommasozorzi — Jun (@Juntaallimite) June 8, 2021

La mia vittoria è la non vittoria della Persia#isola — doro (@1aetorod9) June 7, 2021

non ha vinto valentina persia godopoliiiiiii #isola — allenotna (@sicko0mode) June 7, 2021

ma c’è veramente qualcuno a cui piace sta Valentina Persia? #isola — alex (@aaxeth) June 7, 2021

Non me ne vogliate ma qui la vittoria se la merita Awed è il suo trampolino di lancio, alla Persia non serve. #isola — Rosi✨ (@RosyScarano01) June 7, 2021