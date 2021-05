Mancavano solo le bestemmie in questa rocambolesca edizione de L’Isola dei Famosi. I naufraghi spesso sembrano dimenticare di esser circondati dai cameraman e così, in un clima confidenziale e scherzoso, si lasciano scappare delle espressioni talvolta scurrili e blasfeme.

A scivolare rovinosamente, questa volta, è stato il youtuber Awed. Il ventiquattrenne napoletano, scelto dagli autori per la sua proverbiale irriverenza e loquacità, avrebbe pronunciato un’esclamazione blasfema sotto gli occhi di tutti.

Le voci sulla presunta bestemmia di Awed sono state diffuse lunedì 10 maggio, durante la nomination di Fariba Tehrani. Un’accusa inequivocabile, la sua:

La cinquantottenne persiana non indugia e punta il dito contro il giovane naufrago. Un’accusa esplicita che ha scatenato un polverone social, diffuso a macchia d’olio sui principali siti di gossip.

Se si tratta di un misunderstanding oppure no, saranno gli autori a stabilirlo. Si sa, ogni reality show ha il proprio caso di blasfemia e le bestemmie, prima di essere stigmatizzate, necessitano un’accurata verifica.

E per tutti quelli che continuano a dire che awed non merita la squalifica: avete rotto il c4Zz0. La squalifica per una bestemmia va bene mentre per questo schifo no? Forse non avete capito la gravità della cosa #isola #faribona

— ale (@stoinparano1a) April 6, 2021