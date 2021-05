Non si è presentata, Cecilia Rodriguez. È stata lei, fidanzata del naufrago Ignazio Moser, la grande assente della quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021.

Niente puntata di venerdì 7 maggio per la fidanzata di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez ha dato la priorità ai suoi fulgidi impegni professionali, saltando la diretta con l’Honduras.

Dall’alto del suo canale social, la trentenne argentina ha dato conto della sua defezione e coinvolto i suoi 4,3 milioni di followers. Attraverso una serie di Instagram stories, ha documentato i suoi spostamenti nella città di Carrara, in Toscana.

Il motivo della sua trasferta è presto detto. I tre fratelli Rodriguez hanno lanciato un nuovo brand di moda, Hinnominate. Per promuovere la loro collezione, hanno organizzato un set fotografico in Toscana e si sono dedicati alla realizzazione del loro primo photo shooting.

L’assenza di Cecilia nello studio televisivo de L’Isola dei Famosi ha dato la conferma, a chi ancora la cercava, su quali siano le vere intenzioni della Rodriguez sul suo futuro professionale. La modella argentina se ne infischia di perdere tempo negli studi televisivi e preferisce investire il proprio tempo dedicandosi al suo nuovo brand di moda, l’ossatura di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo successo imprenditoriale.

Comunque io non perdono gli autori dell’isola che non hanno messo in studio Giulia e Cecilia per regalarci quel sano trash di cui avevamo bisogno #isola #tommasozorzi

— POSAMAN 👿 (@Giusepp92635258) May 7, 2021