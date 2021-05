Isola dei Famosi, l’improvviso malore a poche ore dalla diretta: paura per il naufrago

Isola dei Famosi, l’improvviso malore a poche ore dalla diretta: paura per...

Paura per uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi che poche ore fa ha accusato un’improvviso malore: ecco di chi si tratta e come sta.

Manca pochissimo alla messa in onda della 19° diretta de L’Isola dei Famosi, durante la quale verrà proclamato il primo finalista di questa edizione.

A ricordare l’attesissimo appuntamento è la pagina ufficiale Instagram del Reality. Una puntata molto attesa che vedrà uscire uno dei concorrenti a rischio eliminazione tra Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò.

Nelle ultime ore a finire sotto i riflettori, è uno dei naufraghi, il quale nelle ultime ore ha destato non poca preoccupazione a seguito di un‘improvviso malore accusato nella notte.

Ecco tutti i dettagli.

Il malore nella notta per la naufraga: ‘Non potete capire, Sto male!’

Una notte movimentata per uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, che nella notte ha accusato un fortissimo malessere, tale da non riuscire a dormire e svegliare i suoi compagni di viaggio.

La malcapitata è la nota influencer bresciana, Miryea Stabile, la quale ha rivelato di essere provata da forti crampi allo stomaco, causati da improvvisi disturbi instinali.

A venirle in soccorso, Andrea Cerioli il quale come Ignazio Moser aveva sentito del ‘meteorismo pesante’ provenire dalle immediate vicinanze.

All’attore, la Stabile, ha confidato con non poco imbarazzo di stare decisamente troppo male. Questo dispiaciuto, le ha consigliato prontamente di recarsi in un luogo appartato affinchè si sentisse a suo agio nel ‘liberarsi’ in modo da poter alleviare il suo malessere.

L’Isola dei Famosi salterà una diretta la prossima settimana: ecco perchè

Secondo le ultime indiscrezioni, il Reality salterà la trasmissione di una delle due consuete dirette settimanali, quella di giovedì 28 Maggio.

Il motivo? Ad andare in onda al suo pasto, sarà un altro degli attesissimi appuntamenti per i telespettatori, ovvero la trasmissione dell’ultima puntata della celebre telenovela ‘Il Segreto’.