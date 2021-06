“L’Isola? Imbarazzante, fatta da gente che non sa lavorare”. Ilary Blasi nella...

Con una virulenza e un’asprezza che lascia tutti di stucco, i telespettatori de L’Isola dei Famosi cannoneggiano contro l’attuale edizione condotta da Ilary Blasi.

Demolizione totale e linciaggio social. Il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021 non vuole sentir ragioni. Mette in discussione la professionalità della produzione televisiva di questa edizione e non usa parole tenere.

L’Isola dei Famosi 2021, la verità bruciante che fa impazzire i web-indignados

A questo giro a tuonare contro il surviving game di Canale 5 è il popolo della rete. I telespettatori ne hanno le tasche piene di assistere alla presunta incompetenza e scarsa professionalità della produzione di questa edizione e si pronunciano con veemenza:

“Questa edizione di Ilary Blasi non mi sembra neppure un programma. L’Isola dei Famosi quella vera, era quella che conduceva Simona Ventura. Ora, invece, è in mano a conduttori e inviati che non sanno fare il proprio mestiere”

L’accusa è inequivocabilmente rivolta ad Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino, rispettivamente conduttrice e inviato de L’Isola dei Famosi 2021:

“Non mi viene neanche voglia di vedere la finale dell’ #isola. Sono convinta che gli autori e la produzione hanno i loro “protetti” che sono arrivati in finale contrariamente al gradimento dei telespettatori”

Nulla di nuovo, insomma. Riflessioni condivise che prolificano sui social e gettano ombre su un’edizione tanto tormentata quanto infausta.

