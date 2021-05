Il surviving game Mediaset registra l’ennesimo rovinoso flop in termini di ascolti, inchiodati attorno al 16%. Nel quartier generale di Canale 5 si parla di un colpo in extremis per salvare il format.

Flop imbarazzante per gli ascolti de L’Isola dei Famosi 2021. La tredicesima puntata del surviving game di Ilary Blasi ha ottenuto solo 2.871.000 telespettatori, per uno share pari al 16,47%. A poco, dunque, è servito l’ingresso del nuovo naufrago Ignazio Moser, che non ha monopolizzato l’attenzione del pubblico.

L’Isola dei Famosi 2021, il piano B per salvare gli ascolti

È un incubo per Ilary Blasi. L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non ha raggiunto neanche il 17% di share. E nemmeno la presenza di Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip, è riuscita a compiere il miracolo e far lievitare gli ascolti.

Per scongiurare il tracollo definitivo, i piani alti di Cologno Monzese si prodigano ad elaborare il cosiddetto piano B. Ma che intenzioni hanno, esattamente? La mossa degli autori è la più vincente, nonché la più scontata: nelle prossime puntate potrebbero piazzare una nuova guest star.

Indiscrezioni in ambienti Mediaset parlano del coinvolgimento di Maria De Filippi, la regina dello share in grado di far alzare l’asticella dell’Auditel. Sebbene per il momento si tratti di semplici rumors, sembra ci siano tutti i presupposti per parlare di possibili accordi siglati.

Maria De Filippi interverrà all’ #isoladeifamosi x fare audience? Non sarebbe la prima volta…Nel 2015 telefonò in diretta in studio per parlare con Valerio Scanu che era un naufrago di quella edizione #isola — Zaira Chiari (@ChiariZaira) May 1, 2021