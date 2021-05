“Finti amici per arrivare in finale”. L’Isola dei Famosi, mossa salva·reputazione? Il...

A Playa Reuniòn le nubi sembrano diradarsi. Si chiudono le querelle tra naufraghi ed esplode un clima di ritrovata armonia, che insospettisce i telespettatori.

In Honduras sembrano lontani i tempi in cui non era la concordia a fare da padrona. È bastata una settimana per superare le incomprensioni emerse nelle scorse puntate de L’Isola dei Famosi 2021.

Sembrerebbe, infatti, che una nuova primavera stia attraversando Playa Reuniòn. Dai toni colloquiali dei naufraghi si percepisce un clima di ritrovata serenità e concordia.

L’Isola dei Famosi 2021, pace fatta: il gruppo si ricompone

A Playa Reuniòn si respira un’atmosfera di pace e collaborazione che ha dell’incredibile, non perché tra naufraghi non viga la buona abitudine di sostenersi, ma perché i vecchi scontri e dissapori avevano dato origine ad incompatibilità insormontabili.

Adesso, in previsione della finale, i naufraghi si tendono la mano e affermano di voler proseguire il loro percorso condiviso senza tentennamenti e rivalità. Una pace che però non convince i telespettatori.

Sui principali social network, quali Twitter e Instagram, gli aficionados de L’Isola dei Famosi esprimono profondo scetticismo e puntano il metaforico ditino contro le scelte strategiche dei naufraghi, volte a calamitare i voti favorevoli del pubblico.

#isola Tutti finti amici per aspirare alla finale, quando in realtà in quasi tre mesi sono stati delle iene agguerrite per accaparrarsi la finale, senza guardare nessuno in faccia, calpestandosi senza un minimo di umanita’ — Laura (@Lauren38328708) May 29, 2021

Ignazio arriva per ultimo,e va dritto in finale prima degli altri che dal primo giorno si arrovellano il cervello con una serie di strategie pur di arrivarci… #Isola — Alessia Nieddu (@alessita_1994) May 25, 2021