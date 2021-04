L’Isola dei Famosi, dramma per Paul Gascoigne ‘legamenti spezzati’: cosa si è fatto davvero

Paul Gascoigne è stato costretto a ritirarsi da L’Isola dei Famosi a causa di problemi di saluti. I dettagli del dramma dell’Ex naufrago.

Dopo l’addio di Elisa Isoardi e Brando Giorgi un altro naufrago pochissime ore fa ha dovuto lasciare le Honduras a causa di un problema di salute che non ha consentito la permanenza sull’isola.

Si tratta come è noto di Paul Gascoigne, il quale è dovuto rientrare in Italia a causa di alcuni problemi alla spalla. Ecco tutti i dettagli.

Il dramma di Paul Gascoigne

Ad annunciare il ritiro la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi durante la diretta dello scorso 22 Aprile 2021.

La presentatrice in studio si è mostrata particolarmente rattristata nel dare la notizia relativa all’ex calciatore britannico, il quale purtroppo si è rotto i legamenti e i tendini della spalla:

‘Purtroppo gli si è rotto il tendine della spalla […] il bollettino medico non è buono’

e ancora, parlando dello ‘spirito più acceso’ di questa edizione dell’Isola dei Famosi, che ha subito una grave perdita con il suo ritiro:

‘Le sue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non gli permettono di continuare questa avventura’

ha detto Ilary Blasi in diretta.

Ad esserne profondamente dispiaciuto anche Filippo Nardi il quale durante il programma radiofonico RTL1025, ha rivelato che a sua detta Paul Gascoigne avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare in finale, grazie soprattutto alla sua ironia, motivo per il quale si ipotizza che possa essere ospitato nei più celebri programmi Mediaset.

Chi arriverà al posto dell’allenatore britannico?

Al posto di Goiscogne dovrebbe arrivare il compagno di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser il quale in questo momento pare si trovi in Messico dove sta effettuando la quarantena imposta dalle regole del gioco al fine di garantire la sicurezza sull’isola.

Il suo approdo alle Honduras sarebbe previsto tra il prossimo lunedì 26 Aprile e giovedì 29 Aprile. Non resta che attendere.