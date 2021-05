Tutti coesi contro Valentina Persia. I leoni da tastiera sfoderano la loro accetta arrugginita e si scagliano con veemenza contro la naufraga de L’isola dei Famosi 2021.

Tra gli hobbies preferiti dei leoni da tastiera c’è quello di attaccare con ferocia e spietatezza Valentina Persia, ex barzellettiera de La Sai L’ultima e attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Questa volta le polemiche divampano per la sua odissea privata, emersa nell’ultima puntata del reality show.

Fari puntati su Valentina Persia: scatta il linciaggio social

Nel corso della puntata di venerdì 7 maggio, Ilary Blasi ha toccato un nervo scoperto e fatto emergere un tragico capitolo della vita di Valentina Persia. Nel lontano 2004, infatti, la comica romana ha perduto il suo compagno Salvo, morto prematuramente a causa di un infarto.

Questa drammatica parentesi non ha minimamente sfiorato la sensibilità dei leoni da tastiera, che si sono scagliati con veemenza contro la naufraga. A valanga i post carichi di cinismo:

“Ma quanto la pompano sta Valentina Persia? Visto che con la simpatia non funziona ora la buttano sul pietismo”

Una totale mancanza di empatia sfociata in agghiacciante crudeltà:

“Valentona Persia la tua storiella non ci interessa! Bisogna giudicare il gioco e nel gioco, e non solo, non piaci!”

Gli haters più avvelenati hanno vomitato giudizi tanto impietosi quanto deprecabili.

Arieccola la clip tenera/triste per la Persia. E sono già due. Non ce la faccio a provare empatia per lei. #isola #PRELEMI — Serena (@Serena85_) May 7, 2021

Ma quanto la pompano sta Valentina Persia?

Visto che con la simpatia non funziona ora la buttano sul pietismo#Isola — Dracarys🔥 (@michicima) May 7, 2021

Ci vogliono fare piacere la Persia con 4 lacrime #isola — ✨ anna ✨ (@_Anahys_) May 7, 2021