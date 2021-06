Picchi di cedimento psicofisico a Cayo Paloma. Awed prende atto del suo ingente dimagrimento e affronta la sua agonia, tra deperimento fisico e crollo emotivo.

Simone Paciello, noto a tutti con lo pseudonimo di Awed, inizia a dare importanti segni di tracollo psicofisico. È falcidiato dalla fame, tramortito, devastato. Il giorno della finalissima si avvicina e il giovane youtuber appare al limite dell’esaurimento psicologico.

L’Isola dei Famosi 2021, il drammatico tracollo psicofisico di Awed

Dopo aver preso coscienza del suo ingente dimagrimento, il ventiquattrenne napoletano affronta un vero e proprio crollo psichico. L’impressione che si ha dall’esterno è quella di un naufrago che non è in grado di reagire alle difficoltà e che si rassegna alla sua debilitazione, poiché convinto di non avere la capacità di ribaltare la situazione.

Guardando il suo volto si percepisce un senso di abbattimento e disorientamento, un pessimismo strettamente correlato anche agli scarsi risultati ottenuti in oltre due mesi di prove estreme. Ma sebbene sul piano psicologico si senta avvilito e abbattuto, a spronarlo a non mollare ci pensano gli altri naufraghi. Per Ignazio, Andrea, Matteo, Valentina e Beatrice, arrendersi non è tra le opzioni.

Comunque la magrezza di Awed è spaventosa. Non è per niente in salute. Fatelo ritirare vi prego #isola — voglia_di_morire 🙂 (@_bhoo__) May 7, 2021

Voi ridete e scherzate ma Awed e diventato uno scheletro e se sta male e più che normale tutto assurdo povero #isola — Alessandra (@Alessan07633755) May 24, 2021

#isola ma la magrezza di awed non è preoccupante ? A me sembra possa collassare sa un momento all’altro 😳 — ɢᴇᴍᴍᴀ🎈🧸 (@gesch96) May 3, 2021