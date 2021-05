L’Isola dei Famosi, badilate dal web per l’ospite annunciato: “La falsità in persona”

L’Isola dei Famosi, badilate dal web per l’ospite annunciato: “La falsità in...

A poche ore dalla diretta il celebre Reality nella bufera per l’ospite annunciato ‘indesiderato’. Si preannuncia un crollo dello share? Ecco tutti i dettagli.

Tra poco più di qualche ora andrà in onda uno degli appuntamenti più attesi del Lunedi sera di Mediaset, la sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi, la cui fine è prevista per il prossimo 2 Giugno 2021.

Durante la puntata oltre a scoprire chi verrà eliminato tra Francesca Lodo, Fariba Therani, ed Emanuela Titocchia, i telespettatori assisteranno all’ingresso di un’ospite speciale, il quale è stato annunciato pochissime ore fa sulla pagina social ufficiale del Reality.

La notizia ha scatenato una vera e propria bufera. L’ospite in questione non sarebbe del tutto desiderato dal pubblico, al punto da invogliare a ‘cambiare canale’. Ecco tutti i dettagli.

L’ospite ‘indesiderato’, getta la trasmissione la trasmissione nella bufera

Nel pomeriggio, la pagine ufficiale de L’Isola dei Famosi, ha annunciato che nel corso della puntata farà il suo ritorno in studio, il naufrago eliminato dal Reality lo scorso 26 Aprile.

Di chi si tratta? Si tratta dell’attrice Vera Gemma, la quale in occasione della suddetta puntata era in nomination con la madre di Giulia Salemi, Fariba Therani, che attualmente si trova nuovamente in nomination insieme ad Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo.

L’annuncio in questione ha scatenato un’inaspettata bufera sui social da parte degli utenti, i quali sembrano non gradire affatto la sua presenza in Tv dopo la sua eliminazione. Commenti pesanti contro l’artista romana, si teme per l’andamento della puntata.

Commenti pesanti contro Vera Gemma

Il post pubblicato dalla produzione pochissime ore fa è stato preso letteralmente d’assalto dal pubblico, il quale appare nettamente infastidito dalla presenza dell’Ex naufraga nello studio del Reality.

Molti addirittura hanno ‘minacciato’ di cambiar canale, piuttosto che vedere lei in trasmissione, definita come la ‘più falsa’ de L’isola dei famosi.

Con lo share già in bilico tanto da far correre in queste ultime settimane il rumors relativo ad una chiusura anticipata del programma.

Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto il post in questione:

Non ci resta che attendere la messa in onda della consueta diretta condotta da Ilary Blasi per scoprire quali saranno le reazioni dei naufraghi e dei telespettatori, ma soprattutto conoscere il prossimo eliminato.