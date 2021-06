Beatrice Marchetti riavvolge il nastro e ripercorre i momenti salienti della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Non si sottrae alle domande indiscrete dei suoi followers e snocciola retroscena imbarazzanti sulla sua avventura honduregna.

E adesso parla un’ex protagonista de L’Isola dei Famosi 2021. Tenetevi forte: Beatrice Marchetti, l’intraprendente modella dallo spirito avventuriero, vuota il sacco e svela retroscena mortificanti avvenuti a Cayo Cochino.

Sebbene la sua avventura televisiva si sia conclusa da svariate settimane, l’ex naufraga solitaria continua a polarizzare l’attenzione social-mediatica e a stuzzicare l’interesse dei fan.

L’Isola dei Famosi 2021, Beatrice Marchetti replica ai quesiti dei fan

I succosi retroscena li ha dati in pasto al web Beatrice Marchetti. Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, la modella bresciana ha fatto luce su alcuni aneddoti mortificanti avvenuti a L’Isola dei Famosi. In primis, i metodi di evacuazione delle feci.

Stando al suo racconto minuzioso e articolato, tutti i naufraghi utilizzavano un secchio comune per espletare i propri bisogni intestinali. Un secchio che la produzione televisiva sostituiva a cadenza settimanale.

Per ciò che concerne la depilazione, i naufraghi erano dotati di due rasoi a testa per tutta la durata del reality show. Ogni naufraga era, altresì, munita di assorbenti igienici per il ciclo mestruale.

In merito all’igiene personale (intima e non), la Marchetti ha dichiarato che molti suoi colleghi non utilizzavano sapone o docciaschiuma. La scorta era esigua e terminava nel giro di 24 ore, ragion per cui la stragrande maggioranza dei naufraghi detergeva il proprio corpo con semplice acqua fresca.