Il popolo della rete scatena la macchina del fango contro Angela Melillo e la identifica come il capobranco dei naufraghi Primitivi.

Quale sia l’opinione del pubblico de L’Isola dei Famosi su Angela Melillo, ex soubrette e naufraga primitiva, la si evince scorrendo i principali social network. Il nome della cinquantatreenne romana appare su numerose pagine social e non viene di certo trattata con i guanti.

L’Isola dei Famosi 2021, il web ruggisce contro la Melillo

Suor Angela, simpatico epiteto affibbiatole dai fan del format di Canale 5, è stata bollata come il capobranco e la burattinaia di Playa Primitiva:

“Il capobranco non era Gilles Rocca, non è nemmeno Valentina Persia. I fili li tira Angela Melillo dietro quella faccina da santarella”

Nello spazio di pochi caratteri, il popolo della rete si scaglia a muso duro contro la naufraga:

“Sono seriamente convinta che Angela Melillo sia egoista e agguerrita. Quando c’è la prova leader, non guarda in faccia a nessuno pur di vincere. Ha manie di protagonismo”

Parole che non suonano come un attestato di stima. Gli internauti salgono in cattedra per screditarla e condannare il suo modus operandi sull’isola. Pura macchina del fango, insomma.

Il “capobranco” non è Gilles Rocca, non è nemmeno Valentina Persia. I fili li tira Angela Melillo dietro quella faccina da santarella. Lo penso da sempre e per sempre. #isola #tommasozorzi — J-ust Trash 🐍🐀 (@jegabriels97) April 29, 2021

Sono seriamente convinta che #AngelaMelillo sia egoista e agguerrita. Quando c’è la prova leader, non guarda in faccia a nessuno pur di vincere. Ha manie di protagonismo #isola — Zaira Chiari (@ChiariZaira) May 5, 2021