L’Isola dei Famosi, Awed vince la quindicesima edizione

Simone Paciello, noto al pubblico con lo pseudonimo di Awed, scala il podio e si aggiudica la vittoria della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Valentina Persia battuta a duello.

Trionfo a sorpresa per tutti, perché alla finale de L’Isola dei Famosi è andata in scena una vittoria inimmaginabile. Awed, all’anagrafe Simone Paciello, ha scalato il podio vincendo la quindicesima edizione del surving game di Canale 5.

L’Isola dei Famosi 2021, Simone Paciello porta a casa la vittoria

Awed e Valentina Persia. Duello all’ultimo televoto. Il ventiquattrenne napoletano, quatto quatto, si è aggiudicato la vittoria e ha sbaragliato la comica romana, tra i naufraghi più favoriti secondo gli scommettitori.

Ha vinto con il favore dei suoi fan, Simone. Il giovane youtuber campano a buon diritto si è guadagnato il primo posto, tanto ambito dagli altri cinque naufraghi finalisti: Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia.

Tra i sonori applausi del pubblico in studio, Ilary Blasi ha proclamato la vittoria di Awed, che in Honduras si è distinto per la sua educazione e ironia. Per lui si prospetta il premio di 100 mila euro e la possibilità di devolvere parte del montepremi ad una associazione benefica.

Awed è il vincitore della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi✨🏆✨ Grazie a tutti per averci seguito.

Isola dei Famosi 2021, Liberi di Sognare. #Isola pic.twitter.com/Vz5JIDT1M1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021