In un’isola zeppa di contraddizioni e paradossi, c’è chi osserva incredulo l’evolversi del nascente flirt tra Awed ed Emanuela Tittocchia a L’Isola dei Famosi 2021.

In molti non hanno apprezzato l’incontenibile attrazione fisica esplosa come dinamite tra Awed ed Emanuela Tittocchia, naufraghi di Playa Arrivista. Sui social network milioni di telespettatori non lesinano critiche e offese umilianti.

L’Isola dei Famosi 2021, i web-indignados si scagliano contro la coppia Awed-Tittocchia

Secondo le malelingue si tratterebbe dell’ennesima strategia volta a calamitare l’attenzione mediatica e suscitare la curiosità del pubblico. A favore di questa tesi, i filmati che ritraggono i due arrivisti in atteggiamenti piuttosto intimi: lui la stringe fra le braccia e la bacia appassionatamente tra le onde del mare.

La divergenza d’età tra i due naufraghi sembra non frenare il loro feeling. Emanuela Tittocchia non disprezza le avances del giovane youtuber e tutto ciò scatena l’indignazione dei moralisti del web.

Tra un bacio alla francese e l’altro, in rete c’è chi si diverte a cannoneggiare contro di loro. I web-indignados, tastiera alla mano, puntano il dito contro quello che sembra l’ennesimo flirt mediatico, studiato a favor di telecamere.

La tittocchia una di noi che non limona dal 97 e le va bene anche Awed. Mi fa ✈️ #isola #tommasozorzi — I teledipendenti 📺🐍 (@iteledipendenti) May 3, 2021

La tittocchia più arrapata di awed ahah ha trovato pane per i suoi denti #Isola — Gianluca79 (@Gianluca798) May 3, 2021

La tittocchia ha 50 anni…

Awed 24… Vera e Jade approvano#isola — Lascassapalle (@lascassapalle) May 3, 2021