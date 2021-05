Contro l’opinabile e indigesto comportamento di Angela Melillo punta il metaforico ditino il pubblico de L’Isola dei Famosi. I leoni da tastiera si spendono in una filippica e, con la bava alla bocca, ruggiscono contro la naufraga.

Protagonista sull’onda della contestazione che promette bene ma che non convince più di tanto. È questa la sensazione che Angela Melillo, docile naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, lascia al pubblico di Canale 5.

L’Isola dei Famosi 2021, i telespettatori mettono in luce le strategie di Angela Melillo

Dipingono la Melillo come una sorta di mostro, una perfida arpia pronta a tutto per arrivare in finale. Gli sbalzi d’umore abissali dell’ex soubrette sono sulla bocca di tutti.

Se ne parla sui social, dove gli aficionados de L’Isola dei Famosi delineano un cambiamento netto rispetto alle prime settimane. Il popolo della rete spara a zero e non lesina pesanti insinuazioni:

“Suor Melillo passa dall’essere angelo a demone. Lei cerca di essere la santa della situazione, ma certi minuti esce veramente al naturale e fa paura il suo cambiamento repentino”

Un’ingombrante presenza che non convince il pubblico a casa:

“Angela Melillo la più falsa, dietro il velo da suora c’è una vera stratega e quando uscirà fuori veramente, e quel momento arriverà, andrà male male”

Contro la showgirl il web esprime un giudizio tranchant e assesta un paio di schiaffi virtuali.

Angela Melillo giocatrice sopraffina, mi inchino dinanzi alla sua scaltrezza, chapeau #isola — Giuh95 (@Giuh_h) May 10, 2021

Suor Melillo passa dall’essere angelo a demone. Lei cerca di essere la santa della situazione, ma certi minuti esce veramente al naturale e fa paura il suo cambiamento repentino 😳 # isola — Laura (@Lauren38328708) May 14, 2021

Io ve lo dico: Angela Melillo la più falsa, dietro il velo da suora c’è una vera stratega e quando uscirà fuori veramente, e quel momento arriverà, andrà male male #isola #tommasozorzi — Mics (@Altverego) May 10, 2021