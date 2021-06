Dopo anni di rumors, mai confermati, Ubaldo Lanzo fa coming out. L’eccentrico cromatologo e color design calabrese supera il suo più grande scoglio e, in un’intervista radiofonica, fa luce sul suo misterioso orientamento sessuale.

Ci voluti anni prima che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 decidesse di svelare ai fan il suo vero orientamento sessuale. Il quarantanovenne calabrese, che fino ad oggi ha mantenuto un certo riserbo sulla sua sfera affettiva, sceglie oggi di fare chiarezza.

Intervistato da Giada Di Miceli per il programma Non Succederà Più di Radio Radio, Ubaldo Lanzo rende nota la propria sessualità alla veneranda età di 49 anni:

“Ho corteggiatrici e corteggiatori… Quando l’ho fatto è stato bello. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna, mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto-asessuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay. Vi devo confondere, sennò non c’è gusto. Io sono da uomini e da donne, sono rainbow”