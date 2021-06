Nel terzo millennio l’identità sessuale si fa fluida, aperta ad ogni opportunità. Non si fa più distinzione tra eterosessuale o omosessuale. I personaggi del mondo dello spettacolo non mantengono più alcun riserbo sulla loro sfera emotiva.

Intervistata dai giornalisti del settimanale Novella 2000, l’ex attrice di Centovetrine rende nota la propria fluidità sentimentale:

“All’Isola io e Rosaria Cannavò stavamo sempre attaccate, ci siamo date tantissima forza. Avevo bisogno del contatto fisico. Anche mentre stavamo sdraiate al sole le tenevo la mano o la caviglia. Sono attratta da Rosaria, la voglio un bene dell’anima. Per me l’amicizia, quando è così profonda, è una sorta di innamoramento”

Per l’esuberante attrice torinese l’era dei tabù è fortemente superata. Scoperchiare la propria omosessualità o bisessualità, è un diritto sacrosanto e legittimo. Siamo nell’era della fluidità:

“Non so dirvi se si tratti o meno di una cotta. Di certo sono infinitamente attratta da Rosaria e poi ho sempre pensato che l’amore sia trasversale, non riguarda né l’età né il sesso. Si può provare un sentimento profondissimo per chiunque”