Problemi in diretta per Iva Zanicchi. Visibilmente provata e allarmata per le condizioni di salute della sua mano, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha lasciato lo studio televisivo e non ha più fatto ritorno.

Sono stati attimi che hanno tenuto il pubblico col fiato tirato quando in diretta televisiva dallo studio di Canale 5, una delle più amate opinioniste de L’Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi, ha accusato un problema alla mano sinistra ed è andata via.

L’Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi abbandona lo studio per effettuare dei controlli medici

È successo nella quindicesima puntata andata in onda venerdì 7 maggio. Dopo quasi due ore di trasmissione, intorno alle 23.15, l’ottantunenne emiliana ha comunicato di stare poco bene e si è congedata dallo studio di Cologno Monzese.

Si era appena rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria, quando Iva Zanicchi ha reso noto di avere un filo di febbre e un allarmante gonfiore alla mano sinistra. Al fine di effettuare accertamenti medici con tempestività, l’opinionista ha salutato la conduttrice e il pubblico ed è corsa al pronto soccorso.

Cosa sia accaduto realmente non ci è dato sapere, così come non si conoscono le cause del suo improvviso problema alla mano. L’aquila di Ligonchio non ha più fatto ritorno in studio, lasciando la conduttrice e il pubblico in apprensione per il suo stato di salute.

