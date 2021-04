L’Isola dei Famosi 2021: Ilary in rosa per il look della 12′ puntata

L’Isola dei Famosi 2021: Ilary in rosa per il look della 12′...

Una nuova puntata del reality è andato in onda il 26 aprile 2021 e l’outfit di Ilary Blasi puntava ad eleganza e dolcezza.

Fan senza fiato per il look sfoggiato dalla bellissima Ilary Blasi nella 12′ puntata del reality di Canale 5, scopriamo i segreti dello stile tutti da copiare!

L’Isola dei Famosi 2021: il look di Ilary nella puntata numero 12

L’appuntamento con le puntate serali de L’Isola dei Famosi 2021 sono molto attese dai fan della conduttrice che non vedono l’ora di scoprire quale look Ilary Blasi indosserà.

Anche nella puntata numero 12 la conduttrice romana ha sfoggiato una mise ricercata e molto particolare senza dimenticare l’eleganza.

Il colore scelto è stato il rosa confetto, in una nuance molto delicata con dettagli molto particolari. Il vestito, a marchio Lia Stubbla, indossato da Ilary puntava sulle lunghezze scendendo attillato con due profonde aperture che lasciavano scoperti i fianchi.

La vita era messa in risalto dalla cintura nera che riprendeva il colletto dell’abito. Le ampie maniche a palloncino contribuivano a dare un “effetto caramella” molto retrò, elegante e ricercato.

Ai piedi, quasi nascoste dalla gonna lunghissima, si intravedevano delle décolleté nere lucide con tacco a spillo a marchio Le Silla del costo di € 486.

Look Ilary

Abito Lia Stubbla

Look Ilary

Abito Lia Stubbla

Scarpe Le Silla €486 #isola

L’acconciatura ad opera dell’hair stylist Alessia Solidani erano raccolti in uno “chignon ballerina” e lasciavano scoperti i maxi orecchini in bianco e nero di Bozart Bijoux. Il make up che sottolineava gli occhi come sempre a cura di Laura Barenghi.

L’Isola dei Famosi, puntata del 26 aprile: rimpasto dei gruppi e ricompensa super lusso

Nel corso della puntata gli equilibri sono stati nuovamente messi a dura prova con il rimpasto dei gruppi. Per la scelta della leader Francesca Lodo si sono formati due gruppi: i Primitivi e gli Arrivisti che ora si sfideranno per la sopravvivenza sull’Isola.

La squadra vincitrice ovvero gli Arrivisti, si è assicurata un premio davvero ambito viste le condizioni di vita sull’isola. Un bagno completo con prodotti come bagnoschiuma e shampoo da eseguire sulla spiaggia in due minuti di tempo.

Una ricompensa molto gradita anche al pubblico che ha alzato la temperatura ad inizio puntata.

E a voi è piaciuta la 12′ puntata ed il look di Ilary Blasi?