L’Isola dei famosi 2021, SPOILER: chi vuole Ilary Blasi come inviato, impensabile!

Ilary Blasi condurrà l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. La conduttrice vorrebbe al suo fianco Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi sarà la conduttrice dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. Come inviato speciale sull’isola, la conduttrice vorrebbe ingaggiare Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più chiacchierati dell’attuale Grande Fratello VIP.

Il giovane, spigliato, intelligente e dalla piacevole dialettica, infatti, sarebbe per lei il candidato ideale per i collegamenti dall’isola dei naufraghi.

La proposta non è ancora arrivata ufficialmente, ma pare che la moglie di Totti stia veramente facendo tutto il possibile per averlo come inviato. Ci riuscirà?

Ilary Blasi vuole Tommasi Zorzi per L’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più apprezzati e gettonati del Grande Fratelli VIP di quest’anno, tanto che Ilary Blasi lo vorrebbe come inviato per L’isola dei Famosi, nell’edizione del 2021.

La moglie di Totti, dunque, pare stia facendo carte false, pur di accaparrarsi il gieffino che ha dimostrato di saper gestire la propria immagine sul piccolo schermo in modo eccelso.

Chissà se la Blasi riuscirà nella sua impresa: c’è da dire, però, che Tommaso sarebbe veramente valido come inviato alle Honduras.

Isola dei Famosi 2021: i possibili concorrenti

Tra i papabili concorrenti che potrebbero varcare la soglia dell’Isola dei Famosi 2021, potrebbero esserci Asia Argento, figlia del noto regista Dario e l’attore Brando Giorgi.

Al momento, sono solo questi i nomi fatti che potrebbero composto il cast di isolani. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte della produzione del programma.

Per quanto riguarda, infine, la location, pare che sia sempre la stessa, le Honduras. Per quanto riguarda il coinvolgimento di Zorzi, la produzione dovrebbe fargli una proposta in questi giorni, visto che il programma partirà a breve.

L’Isola dei Famosi 2021, infatti, andrà in onda su Mediaset, a partire da marzo di quest’anno, pertanto, il tempo è poco per decidere e per ingaggiare il simpatico gieffino.