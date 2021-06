Nella cornice suggestiva dell’Honduras ha avuto luogo il party privato di fine edizione de L’Isola dei Famosi. La produzione di Canale 5 ha organizzato una festa presso un lussuoso resort del luogo.

C’era grande attesa per il party post finalissima de L’Isola dei Famosi 2021. Terminata la puntata di lunedì 7 giugno, il cast si è recato in un resort honduregno a far festa, per una sorta di cena-reunion. Il tutto è stato documentato sui social network dai protagonisti.

Finale de L’Isola dei Famosi, il party privato della produzione

Festeggiare la vittoria di Awed e la fine della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato uno dei momenti più attesi dal cast. Tra musica, brindisi e selfie, una cerchia ristretta di ospiti ha trascorso la serata in un clima di gioia collettiva.

Oltre ai sei finalisti e ai membri della produzione Mediaset, erano presenti Cecilia Rodriguez, Arianna Cirrincione, il fratello di Awed, Daniela Martani e alcuni ex naufraghi ancora in Honduras: Isolde Kostner, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli.

Stuzzicante e abbondante il buffet, il brindisi finale con bollicine e il taglio della torta in onore del vincitore. La maggior parte degli invitati ha immortalato i momenti più emozionanti dell’evento e li ha condivisi sul proprio profilo social.

Però una cosa la riconosco ad Awed Cerioli,Ignazio e Matteo… mi ha colpito molto la loro “festa” nel post puntata perché alla fine si vede che si vogliono bene nonostante magari a volte qualche litigio lo hanno avuto #isola — Silvio Gorgoglione (@SilvioG92) June 8, 2021