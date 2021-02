In arrivo la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi e giunge la conferma dei primi nomi che prenderanno parte all’avventura!

Nel cast anche un volto molto noto sui social mentre un concorrente ha dovuto rinunciare perché positivo al Covid.

Ecco tutte gli ultimi spoiler su L’Isola dei Famosi 2021!

Isola dei Famosi: il cast è completo

Ormai manca davvero poco. Dopo le notizie che sono filtrate nelle scorse settimane ora si ha la conferma che il reality che mette alla prova i vip in un’avventura per la sopravvivenza su un isola in Honduras sta per partire.

A darne notizia è stata la pagina ufficiale del programma su Instagram con lo spot che promette grandi novità:

Ecco secondo alcuni portali tra cui Trash Italiano, il cast al completo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Beppe Braida

Roberto Ciufoli

Paul Gascogne

Vera Gemma

Brando Giorgi

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Francesca Lodo

Akash Kumar

Daniela Martani (ancora in forse)

Angela Melillo

Simone Paciello

Valentina Persia

Gilles Rocca

Carolina Stramare

Con loro partiranno Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo che però dovranno risiedere nell’Isola dei Parassiti controllati dal guardiano Marco Maddaloni.

Il primo concorrente e l’abbandono di Ciacci

Come vi abbiamo anticipato, assieme ad Ilary Blasi, nuova ed esplosiva conduttrice vi saranno ben tre opinionisti ed un inviato. I nomi degli opinionisti comprendono la bella e vulcanica Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi mentre in Honduras a tenere le fila del gioco ci sarà Massimiliano Rosolino.

A svelare il primo concorrente ufficiale è stato il profilo del reality su Instagram: si tratta di Awed, un famoso youtuber noto tra i più giovani ma non solo.

Il noto volto tv Giovanni Ciacci ha invece dovuto rinunciare a partire per l’Honduras a causa della positività al Covid scoperta per sbaglio. A Pomeriggio Cinque il presentatore ha svelato di avere ancora strascichi importanti a causa del virus.

Per scoprire cosa accadrà nella prossima stagione del reality più duro di tutti non resta che attendere l’inizio de L’Isola dei Famosi, in prime time su Canale 5!