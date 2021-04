L’Isola dei Famosi 2021, anticipazioni 12 aprile: 4 nuovi arrivi e Brando da solo

Primo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, alle prese con le novità della settimana.

4 nuovi naufraghi stanno per sbarcare su Cayo Cochinos ma tra i naufraghi la situazione è tesa dopo l’abbandono di Beppe Braida.

Ecco cosa vedremo questa sera nella puntata de L’Isola dei Famosi 2021, in onda alle 21.20 su Canale 5!

L’Isola dei Famosi, 4 naufraghi in arrivo: chi sono

Il reality che mette alla prova lo spirito di sopravvivenza dei vip concorrenti riprende la sua canonica collocazione nel primo dei due appuntamenti settimanali previsti.

Come aveva annunciato la settimana scorsa Ilary Blasi infatti, giovedì scorso la trasmissione si è fermata per dar spazio al debutto dei “cugini spagnoli” di Supervivientes.

Dallo show in onda su Telecinco inoltre arrivano già notizie di un possibile avvicinamento tra i due italiani concorrenti: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Nel reality nostrano intanto, secondo rumors sempre più confermati in queste ore, starebbero per sbarcare ben 4 nuovi concorrenti.

I nuovi naufraghi sarebbero un uomo e tre donne ed i loro nomi chi più chi meno sono conosciuti al pubblico. Stiamo parlando dell’attrice e volto tv Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, ex compagna di Ronaldo, la showgirl Rosaria Cannavò ed il modello Ludovico Vacchelli.

Come reagiranno gli altri naufraghi a questa novità?

Tensione all’Isola: Braida lascia, Brando si chiude in sé

Nelle scorse ore il reality ha perso un altro concorrente, molto amato dai compagni e dal pubblico. Si tratta di Beppe Braida che ha dovuto lasciare l’Isola in tutta fretta dopo un comunicato della produzione.

“Hanno ricoverato mio padre, ha preso il Covid e non so come sta. Forse l’ha preso anche mia madre. Non posso stare qui in questa situazione, mi spiace”

Tutti i compagni si sono stretti attorno al comico ma la polemica è nata dopo la reazione, considerata troppo fredda, di Brando Giorgi.

L’attore, già finito prima in nomination, poi su Parasite Island ed infine rientrato in gara, ora si è nuovamente isolato dal resto del gruppo.

“Non mi fido, ma il problema sono io. Da solo sto bene”

Ha annunciato l’uomo aggiungendo di voler stare da ora in poi da solo nella sua capanna. Durante la puntata Ilary indagherà di sicuro su quanto accade.

Eliminato della serata e nuove nomination

Nella serata odierna nonostante le molte sorprese ed i temi delicati da trattare non si dimenticherà il meccanismo del gioco che prevede l’eliminazione di un concorrente.

Al televoto questa settimana sono infatti finiti Andrea Cerioli e Drusilla Gucci. Due personalità molto diverse tra loro e per motivi diversi molto amati dal pubblico a casa. Chi la spunterà al televoto?

Vi saranno poi le notizie da Playa Esperanza, dove Elisa Isoardi, Vera Gemma e Marea Stabile, per il web ritenute le vere vincitrici, stanno tenendo duro per sperare di poter tornare in gara prossimamente.

Non mancheranno poi le nuove nomination che faranno volare altri concorrenti al televoto per l’eliminazione successiva.

Per non perdere nessuna notizia fresca dell’Honduras continuate a seguirci!