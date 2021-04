L’appuntamento con la dodicesima puntata del reality di Canale 5 sarà ricco di sorprese: in arrivo Moser ed un’eliminazione definitiva.

Puntata classica del lunedì in diretta con Ilary Blasi e gli opinionisti dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi.

Per la serata sono previste molte emozioni, scopriamo insieme i sondaggi sulla probabile eliminata e le motivazioni che hanno ritardato l’arrivo di Ignazio Moser!

L’Isola dei Famosi 2021, 12′ puntata: Fariba e Vera a rischio

Prosegue l’avventura dei naufraghi in Honduras nonostante le molte perdite nel cast originario date da infortuni ed eliminazioni. Per rimpolpare il gruppo dei naufraghi la scorsa puntata sono sbarcati gli “arrivisti”, 4 nuovi concorrenti che hanno messo subito in difficoltà il gruppo preesistente ed il cui compito è proprio quello di “usurpare” il loro posto.

LEGGI ANCHE –> L’Isola dei Famosi 2021, dramma per Paul Gascoigne ‘Legamenti spezzati’: cosa si è fatto davvero

Nel frattempo le dinamiche presenti tra i concorrenti sono proseguite nel dopo puntata. Francesca Lodo, leader nella scorsa puntata ha mandato in nomination Vera per la seconda settimana per salvare Miryea ma tra le due potrebbe esserci stato un riavvicinamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

L’altra candidata per l’eliminazione di questa puntata è Fariba Tehrani, scelta dalla maggioranza dei compagni. La madre di Giulia Salemi nei sondaggi sul web appare la più favorita per restare ma tra lei e Vera lo scarto è molto lieve.

Quello che è certo è che la concorrente più votata dovrà abbandonare definitivamente il programma poiché entrambe hanno già usufruito della seconda possibilità della attuale Playa Imboscada. Chi uscirà tra Vera e Fariba?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

L’Isola dei Famosi, 26 aprile: è arrivato il momento di Ignazio?

Se in Honduras sono già sbarcati 4 nuovi concorrenti ( Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Matteo Diamante), un quinto naufrago manca ancora all’appello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Stiamo parlando di Ignazio Moser, ex ciclista noto al mondo dello spettacolo per la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conquistato il cuore di Cecilia Rodriguez. Moser avrebbe dovuto sbarcare assieme agli altri la scorsa puntata ed è stato proprio lui sui social a sciogliere il mistero.

In una delle sue Stories Instagram infatti, rispondendo ad un fan che gli chiedeva se fosse vero che aveva perso l’aereo, Ignazio ha risposto:

“Sì e mi ha lasciato qui.. Ora sono bloccato a 12 mila metri”

Per questa sera dunque il bel fidanzato di Cecilia dovrebbe raggiungere l’Isola, chissà come reagiranno gli altri naufraghi!

Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere ancora qualche ora per godersi la 12esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, in diretta su Canale 5 alle 21.20 o in streaming gratuitamente su Mediaset Paly.