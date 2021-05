Appuntamento del lunedì sera con i naufraghi del reality più estremo della tv, ecco tutte le anticipazioni del 3 maggio 2021.

Una nuova puntata in diretta attende gli appassionati de L’Isola dei famosi: Ilary Blasi, i tre opinionisti e tutti gli ospiti daranno vita ad un’altra serata imperdibile!

L’Isola dei Famosi 2021: le sorprese della 14° puntata

Nonostante voci di decisioni imminenti riguardanti il reality di Canale 5 dovute ad un calo preoccupante negli ascolti, anche per questa settimana il lunedì ospiterà la consueta puntata in diretta.

Al timone ci sarà come sempre la bravissima Ilary Blasi che ha spento da poco le sue prime 40 candeline e che ad ogni sua apparizione stupisce per eleganza e bellezza.

A supportarla in studio ci saranno i tre super opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. A gestire invece il gruppo dei naufraghi in Honduras sarà invece Massimiliano Rosolino.

Tra le prove, sempre molto difficili e vissute intensamente dai naufraghi, ci sarà stasera quella della “prova dell’eroe”. A sottoporsi a tale prova sarà il nuovo naufrago, Ignazio Moser, che dovrà cercare di guadagnare la ricompensa per il gruppo dei Primitivi di cui fa parte.

L’Isola dei Famosi del 3 maggio 2021: ospiti ed eliminato

Nello studio di Canale 5 molti dei momenti più divertenti e coinvolgenti della serata saranno dati anche questa sera dall’intervento degli ospiti. Tra questi i naufraghi già eliminati e presenti le altre serate e tre ex naufraghi che arriveranno in studio per la prima volta.

Stiamo parlando di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi costretti ad abbandonare il gioco per problemi agli occhi e Drusilla Gucci. L’ereditiera è invece stata eliminata dal televoto e la rivedremo per la prima volta dopo la quarantena di prassi.

Con loro in studio tornerà anche la bellissima Cecilia Rodriguez, fidanzata di Moser che assisterà alle prove a cui si sottoporrà il suo amato tenendo bene d’occhio le altre naufraghe!

Per quanto riguarda la gara, in nomination stasera ed a rischio eliminazione sono Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Gilles Rocca: chi sarà il più votato?

Per scoprire cos’altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.20 o in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.