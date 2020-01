Isola dei famosi 2020: nuovo inviato, opinionisti e i protagonisti del reality

L’Isola dei famosi 2020 tornerà tra poco con una nuova edizione del reality show. Vediamo chi saranno i concorrenti, i conduttori e i nuovi opinionisti

Scopriamo tutti i segreti della nuova edizione de L’Isola dei famosi, a cominciare dai nomi dei papabili concorrenti del reality show.

I concorrenti

Secondo alcune indiscrezioni, tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei famosi potrebbero esserci il senatore Antonio Razzi, che abbiamo già visto a “Ballando con le Stelle”, la sexy showgirl Silvia Rocca, l’attrice comica Giusy Zenere, l’ex marito di Angela Cavagna, Orlando Portento, e le attrici Marina Suma ed Eleonora Giorgi.

Altri nomi super gettonati sarebbero Alessandra Mussolini, Maria Monsè, le ex attrici a luci rosse Luana Borgia, Valentine Demi, Jessica Rizzo e Milly d’Abbraccio.

E ancora la playmate brasiliana Fabiana Britto, il cantante neomelodico Rosario Miraggio, l’ex tronista di “Uomini e donne” Jack Vanore, l’ex storico volto di “Forum” Fabrizio Bracconeri e Maria Giovanna Elmi.

Altri nomi sono quelli de l’ex Miss Italia Nadia Bengala, Sara Tommasi, Sylvie Lubamba, l’hair stylist Kikó Nalli, l’ex compagno dell’attrice Corinne Clery, Angelo Contabile e l’ex concorrente di “Temptation Island Vip” Sossio Aruta.

Conduttori, inviati e opinionisti de L’Isola dei famosi

Per quanto riguarda la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei famosi, sembra proprio che al timone del reality show vi sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi. La location rimarrà la stessa, l’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, che ospiterà i nuovi concorrenti.

Riguardo agli inviati, non c’è ancora un nome sicuro. Si parla di Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione dello show, ma anche di Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”.

Si parla anche di Filippo Nardi, ex concorrente del “Grande Fratello”, e del pugile Clemente Russo. Il nome più quotato, però, sembrerebbe essere quello dell’attore Can Yaman, che il pubblico conosce per la sua interpretazione di Ferit, della serie tv “Bitter Sweet”.

Infine, non è chiaro chi saranno gli opinionisti di questa nuova edizione, visto che Alba Parietti e Alda D’Eusanio non sono state ancora confermate.