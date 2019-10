Isis, chi è il successore di Al Baghdadi: “Temeteci ancora”

L’Isis ha confermato la morte di Al Baghdadi e ha nominato un nuovo leader che ha già mosso minacce contro gli Stati Uniti.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi è il nuovo leader dell’Isis, già a servizio di Saddam Hussein.

L’Isis ha un nuovo capo

L’uccisione di Al Baghdadi era stata annunciata da Donald Trump e anche dall’Isis. Il suo successore è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi che non ha tardato a far sentire la sua voce contro gli Stati Uniti. Ma chi è il nuovo capo dell’Isis? Si tratta di un ex ufficiale di Saddam Hussein, a servizio anche dei servizi segreti iracheni. Nel frattempo, il Pentagono ha diffuso le prime immagini del raid che ha portato alla morte dell’ex leader.

Originario di Tell Afar, nell’Iraq occidentale, è turkmeno. Prima commissario religioso di Al Quaeda poi militante nelle file dell’Isis sin dal 2014. Ha partecipato come capo nelle guerre contro il Free Syrian Army (FSA) e il Syrian Arab Army (SAA) ad Aleppo e a Deir Ezzor. Avrebbe selezionato lui stesso alcuni terroristi suicidi. Da alcune fonti, come scrive TgCom24, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi conobbe Al Baghdadi nelle prigioni statunitensi in Iraq. Correvano gli anni 2003-2004.

L’Isis alza ancora la sua voce

Le minacce dell’Isis non hanno tardato ad arrivare. Il mezzo di comunicazione prescelto, questa volta, è stato Telegram. A leggerla il nuovo portavoce ovvero Abu Hamza al Quraishi:

“Non esultate, il vostro destino è controllato da un vecchio pazzo che va a dormire con un’idea e si sveglia con un’altra”.

Praticamente, l’Isis vorrebbe vendicare la porte del suo leader. Della serie “ride bene chi ride ultimo”. Si mette in chiaro anche che il gruppo ha le sue fazioni ben radicate anche in Medio Oriente, estendendosi da Est ad Ovest. Nel messaggio non mancano i riferimenti al Presidente Trump, il “vecchio pazzo” di cui sopra.