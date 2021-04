Tutto su Isabella Ricci di Uomini e Donne: dall’età alla vita privata della dama

Ecco tutto quello che sappiamo su Isabella Ricci, una delle dame del trono over più amate nel dating show di Canale 5.

Avete presente Isabella Ricci? Negli ultimi tempi è diventata una delle protagoniste assolute del programma che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.

Approfondiamo il suo profilo e scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Chi è Isabella Ricci

Nasce a Roma nel 1959 e attualmente vive a Ravenna, città nella quale si è trasferita nei primi anni 2000.

Grande appassionata di letteratura sin da piccola, in particolare di lettere moderne e antiche, si è laureata in filosofia presso La Sapienza di Roma. Successivamente si è specializzata in archivistica e bibliotecaria.

Vent’anni fa ha fondato la PeT Village, una società che ha il compito di fornire ai negozi prodotti specializzati nella cura degli animali.

L’azienda di Isabella è conosciuta in tutta Italia. A conoscerla c’è anche la modella e influencer molto nota sui social Paola Turani, che nel 2018 ha partecipato a una fiera organizzata proprio dalla Ricci e ha promosso delle salviettine per animali prodotte dalla società.

Isabella Ricci è diventata nota quando ha preso parte alla nuova stagione di Uomini e donne nelle vesti di dama del trono over. Nel corso delle puntate ha dato prova di essere una delle dame più raffinate che abbiano mai fatto il loro ingresso nello studio di Canale 5.

Il suo percorso a Uomini e Donne

Durante la sua partecipazione a Uomini e donne, ha frequentato alcuni uomini tra cui Biagio Di Maro con cui c’è è stato un bacio.

Di recente la donna c’è stato il corteggiamento da parte di un altro cavaliere Riccardo.

Per il momento la donna non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita, ma il suo percorso all’interno del dating show continua.