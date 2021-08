La dama del Trono Over di Uomini e Donne, anche senza trucco risulta bellissima e super elegante con una raffinatezza di altri tempi: il web impazzisce per lei.

La bellezza di Isabella Ricci è indiscutibile, lo ha dimostrato proprio poco fa con uno scatto che la ritrae senza trucco e filtri: è una meraviglia.

Isabella Ricci a Uomini e Donne

L’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

La sua presenza nel parterre femminile del Trono Over, ha scosso un po’ tutti, soprattutto Gemma Galgani.

Il pubblico, gli opinionisti e i due parterre sono rimasti positivamente sorpresi da Isabella.

La sua eleganza ha conquistato tutti, tranne la dama torinese che l’ha presa di mira, dato che soffre molto la competizione con Isabella.

Le due si sono scontrate spesso nelle ultime puntate.

In molti hanno visto un comportamento di classe nella 62enne, ma non nella Galgani, che è stata diverse volte attaccata per essere infantile e a tratti gelosa.

La vacanza di Isabella Ricci

In questi ultimi mesi estivi, Isabella Ricci si è divertita a condividere sui social degli scatti sensazionali, che hanno incantato l’intero web.

In uno di questi si è mostrata senza trucco, con occhiali da sole scuri e capelli raccolti.

La sua eleganza la distingue da tutti, infatti non ha rinunciato a sfoggiare abiti di moda e molto raffinati.

Nei commenti, tantissime persone hanno mostrato davvero tanta ammirazione per lei.

Un utente ha addirittura scritto:

“Ormai sei la regina di Uomini e Donne…ciao ciao nonna Gemma”.

La Ricci ha ricevuto moltissimi complimenti su Instagram, un successo incredibile.

