Isabella Noventa,”Mi ha sedotto ed è scappata per soldi”: le accuse di Freddy Sorgato dal carcere

Isabella Noventa,”Mi ha sedotto ed è scappata per soldi”: le accuse di...

Freddy Sorgato lancia dal carcere delle terribili accuse nei confronti di Isabella Noventa e del fratello Paolo. Ecco i dettagli della lettera a Giallo.

Freddy Sorgato in carcere per l’omicidio e l’occultamento del corpo di Isabella Noventa scrive una lettera al settimanale Giallo. Ecco le sue incredibili accuse alla fidanzata scomparsa.

Isabella Noventa, il corpo ancora non si trova

La scomparsa della segretaria di Albignasego in provincia di Padova è ancora avvolta nel mistero.

Di Isabella Noventa non si sa ancora nulla dalla notte tra il 15 ed il 16 gennaio 2016 ma molti di lei è stato raccontato, spesso senza un fondamento.

Per la sua scomparsa infatti i giudici di primo e secondo grado hanno ipotizzato un omicidio ad opera di Freddy Sorgato, il 50enne con cui la Noventa aveva avuto una tormentata relazione.

Il ballerino, insieme a sua sorella Debora stanno attualmente scontando la pena a 30 anni di reclusione per omicidio ed occultamento di cadavere.

Coinvolta nel caso e per questo condannata a 16 anni la tabaccaia Emanuela Cacco, complice di Debora e dell’amato Freddy.

La lettera di Freddy a Giallo

La figura di Freddy Sorgato, imprenditore padovano con la passione del ballo, è apparsa durante gli anni e le indagini molto controversa dichiarando e ritrattando diverse versioni dell’accaduto.

Prima i tentativi di depistaggio facendo credere che Isabella fosse fuggita per problemi economici personali.

In seguito affermando che fosse morta durante dei giochi sessuali effettuati a casa del Sorgato.

Il corpo non è stato mai ritrovato ed il forte sospetto è che l’uomo abbia mentito anche sul luogo dove l’avrebbe occultato.

Ora il ballerino ha scritto una lettera al settimanale Giallo con accuse molto forti.

Sorgato accusa in primis i giornalisti rei di riportare versioni non corrette e infamanti su di lui e in seguito anche Isabella e il fratello Paolo Noventa.

Sorgato scrive infatti:

“Non vi è stato alcun omicidio in casa mia, come ha dichiarato il povero Paolo Noventa,..talmente in buona fede da aver architettato con sua sorella Isabella questo teatro”.

Ma per quale scopo Isabella e Paolo lo avrebbero fatto? La lettera continua con accuse ancora più incredibili:

“..Per impossessarsi facilmente dei miei valori, usando l’arma della seduzione femminile con epilogo di allontanamento della sorella dopo cena”.

La sua versione e le altre accuse miranti a gettare ombra figura di Isabella sono state già smentite in passato.

Testimonianze e analisi sulle celle telefoniche hanno chiarito come dopo la cena i due fidanzati si sarebbero recati nella villa di Sorgato da cui Isabella non sarebbe più uscita viva.