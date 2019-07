Isabella Noventa “E’ viva ed è scappata”: la confessione scioccante di Freddy Sorgato

Dov’è Isabella Noventa? Per Freddy Sorgato è viva ed è scappata lontano. Ma il fratello della vittima non ci sta e chiede venga fatta giustizia. Cosa è successo?

Il caso di Isabella Noventa è ancora avvolto nel mistero, ma ora riemerge una confessione di Freddy Sorgato che ha sconvolto tutti. Qual è la verità?

La sparizione di Isabella

La donna di 54 anni che aveva una relazione con Freddy è sparita nel nulla 3 anni fa. In carcere a scontare la pena ci sono il suo fidanzato, la sorella e la loro amica – accusati della sua sparizione (ed omicidio).

Il corpo della donna, scomparsa tra la notte del 15 e 16 gennaio non è mai stato ritrovato e ora alla soglia del processo di terzo grado, potrebbero essere confermati i 30 anni di reclusione per Freddy Sorgato.

Il fratello della vittima non si è mai arreso e chiede solo la verità, di cosa sia realmente accaduto e dove sia stato messo il corpo della donna.

La confessione di Freddy Sorgato

Emerge nuovamente una confessione scritta di Sorgato, ampiamente discussa durante una delle puntate di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.

Nella sua lettera/confessione, Freddy evidenzia che la donna non sarebbe morta come in tanti credono:

“lei non è morta, è scappata da qualche parte per sfuggire ai tanti debiti contratti dalla famiglia”

Una sorta di confessione per respingere le accuse e insinuare un nuovo dubbio su questa terribile vicenda.

Paolo Noventa – fratello della vittima – aveva immediatamente commentato tramite il Corriere del Veneto: