Isabella Noventa ‘Ossa nascoste sotto la sabbia’: la verità sulll’agghiacciante ritrovamento e le indagini della Polizia sul mistero

Un svolta nel caso di Isabella Noventa? Il ritrovamento di alcune ossa fa pensare di poter risolvere finalmente quel mistero che si trascina da anni. Ecco qual è la verità

Luci puntate sul caso di Isabella Noventa, scomparsa nel 2016 in circostanze ancora da appurare. Ma un ritrovamento inquietante sulla spiaggia potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

La scomparsa della segretaria nel 2016

Era il 16 gennaio 2016 quando la donna è scomparsa nel nulla e ora prigione, accusati di omicidio e occultamento di cadavere ci sono il suo ex fidanzato Freddy Sorgato, la sorella Debora e l’amica Manuela Cacco.

La Cacco è colei che dopo mesi di supposizioni ha raccontato dettagli agli inquirenti, che portato loro alla ricostruzione della storia e l’arresto dei tre personaggi della storia.

Il 9 ottobre 2018 la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna in primo grado: 30 anni per Freddy e Debora mentre 16 anni e 10 mesi per Manuela.

Ma in tutto questo, dove si trova Isabella? Il fratello non si arrende e non crede ad una sola parola di Freddy che negli anni ha fornito differenti storie dall’omicidio involontario dopo un gioco intimo sino al fatto che sia viva e scappata.

La verità sul ritrovamento delle ossa

Ma ora un ritrovamento mette luce sul fatto che la donna, dopo essere stata uccisa nella Villetta dei Sorgato per il movente della gelosia, potrebbe essere stata buttato in mare e lasciato in balia delle onde.

Nella giornata di sabato la Procura di Padova ha contattato quella di Rovigo, per una verifica urgente su alcuni resti di ossa trovati presso la spiaggia di Albarella.

Il frammento ritrovato potrebbe appartenere al femore, mentre il secondo alla mandibola: il Pm Sabrina Duò incaricherà il Medico Legale Lorenzo Marinelli – come si evince da Ansa – al fine di verificare se si tratti di ossa umane o animali come primo step.

In secondo luogo verrà fatta l’estrazione del DNA mettendolo a confronto con quello della donna scomparsa di 55 anni.