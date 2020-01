Isabella Noventa, grave lutto: la mamma si spegne prima di conoscere la verità sulla figlia

La mamma di Isabella Noventa si è spenta prima che potesse conoscere la verità sulla scomparsa della figlia. Un grave lutto che colpisce tutta la famiglia

Chiedeva solo di conoscere la verità sulla scomparsa della figlia Isabella Noventa, ma non ha retto tutto questo dolore: così la mamma ha lasciato questo Mondo.

La sparizione di Isabella

Il mistero che ruota attorno la morte della donna scomparsa il 15 gennaio 2016 sembra non essere destinato a risolversi. L’ultimo ad averla vista è stato il fidanzato Freddy Sorgato accusato dopo alcuni mesi per omicidio e occultamento di cadavere insieme alla sorella Deborah e alla complice Manuela Cacco.

Proprio la Cacco era crollata durante gli interrogatori aveva confessato l’aggressione alla donna e la messa in scena in piazza (aveva indossato il suo cappotto, per farsi riprendere dalle telecamere). Ma mai nessuno – sino ad oggi – ha confessato di dove fosse stato gettato il corpo della povera vittima.

Secondo la ricostruzione processuale insieme alla testimonianza della Cacco, Isabella sarebbe stata attirata da Freddy a casa sua trovando anche Deborah: la sorella di Freddy l’avrebbe quindi uccisa utilizzando una mazzetta – martello grande.

Dopo di questo il buio, perchè mai nessuno ha proferito parola su dove potesse essere stato messo il cadavere. Una incognita ancora da risolvere.

La morte di mamma Ofelia

Mamma Ofelia Rampazzo è morta all’età di 87 anni nel suo grande dolore. La donna infatti ha lanciato tantissimi appelli a Freddy e alle due donne Deborah e Manuela al fine di conoscere la verità su quanto accaduto alla povera figlia.

Non si è mai arresa e aveva chiesto solo un corpo su cui piangere: purtroppo le sue richieste non hanno avuto seguito e la povera donna ha lasciato questo mondo tra strazio e tristezza.