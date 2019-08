Isabella Noventa, “Non è lei”: la verità del fratello dopo il ritrovamento delle ossa

Riflettori puntati su Isabella Noventa e il suo caso, dove il ritrovamento di due ossa potrebbero portare ad una speranza. Ma il fratello sbotta e racconta la verità

Sono state ritrovate delle ossa e ora si pensa che siano di Isabella Noventa. Ma il fratello insorge in merito e vuole solo arrivare alle verità.

Il ritrovamento delle ossa in spiaggia

Sulla spiagga di Albarella sono state ritrovate due tipologie di ossa differenti, ovvero una mandibola e un’altra parte che fa pensare al femore.

Tra le varie ipotesi che gli inquirenti hanno sollevato c’è quella dell‘appartenenza alla segretaria di 55 anni, scomparsa nel nulla: per il suo omicidio sono in galera l‘ex fidanzato Freddy Sorgato, la sorella e l’amica Manuela Cacco.

Un ritrovamento che ha lasciato tutti senza parole, infatti tra le ipotesi della morte della donna c’è anche quella che sia stata buttata in mare per far perdere le sue tracce. Ora le due ossa sono state trasferite in un laboratorio di analisi.

Il primo step sarà valutare se appartengano ad un animale o ad un umano e nel secondo step, in caso siano umane, verrà prelevato il DNA per effettuare la comparazione.

La verità del fratello della Noventa

Ma in tutto questo il dolore del fratello della vittima non si placa, colui che chiede solo di sapere la verità e che fine possa aver fatto sua sorella – come si evince da FanPage.

Paolo sbotta e afferma che queste ossa non appartengano a sua sorella:

“conosco l’arcata dentaria di mia sorella e posso garantire con certezza che quella mandibola non è sua”

Un briciolo di speranza, ma dopo averla vista il fratello della donna scomparsa è sicuro che quella mandibila non sia di sua appartenenza.

Anche la mamma – Ofelia Rampazzo – vuole sapere la verità e dove sia finita sua figlia:

“ditemi dove avete messo il corpo”

Ora non resta che attendere gli esami del medico legale incaricato, per verificare a chi appartengano quelle ossa.