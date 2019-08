Isabella Noventa, ritrovato un altro pezzo di osso ad Albarella: il mistero si infittisce

Il mistero di Isabella Noventa è nuovamente sotto i riflettori e il ritrovamento di un terzo osso infittisce ancora di più il mistero. Appartengono a lei oppure no?

Un terzo osso trovato nella spiaggia di Albarella e il mistero si infittisce ulteriormente sul caso di Isabella Noventa. E ora?

Il terzo osso ritrovato sulla spiaggia

C’è un mistero in attivo che ci sta lasciando senza parole, ovvero il ritrovamento di alcuni frammenti ossei sulla spiaggia di Albarella. Quello che induce gli inquirenti a pensare ad una possibile analogia è il fatto che Freddy insieme alla sorella e all’amica Manuela Cacco – tutti e tre in carcere – si possano essere disfatti del corpo direttamente in mare.

Il 20 agosto sono stati ritrovati un pezzo di mandibola e uno del femore, presumibilmente umani che hanno fatto allertare immediatamente la Procura di Padova che ha contattato la Procura di Rovigo.

Ora è stato disposto l’incarico per il medico legale, al fine che possa constatare se le ossa in questione siano umane e ricavarne il Dna così da fare una comparazione immediata con quello della vittima.

L’esame è previsto per il 6 settembre. A questo si aggiunge anche il ritrovamento di un terzo frammento che sembra essere quello della colonna vertebrale – così da comporre pian piano lo scheletro di questa persona che potrebbe rivelare una agghiacciante verità.

Le parole del fratello della donna scomparsa

Paolo Noventa – fratello della vittima – ha potuto vedere i frammenti ossei della mandibola e ha immediatamente dichiarato il suo pensiero:

“conosco l’arcata dentaria di mia sorella e questa non è la sua”

Evidenziando di voler sapere la verità da chi è in prigione, accusato per omicidio e occultamento di cadavere. Freddy Sorgato ha cambiato molte versioni, ma una di queste portava il corpo ad essere stato gettato nel fiume Brenta – dove un sommozzatore – Rosario Sanarico – perse la vita mentre cercava il corpo della vittima nel punto indicato da Sorgato.