‘Ho una malattia rara’ Isabella Ferrari, il dramma dell’attrice: ‘Necessarie cure pericolose’

Isabella Ferrari, all’anagrafe Isabella Fogliazza, è una delle icone del cinema italiano, da tutti ricordata come la ‘Selvaggia’ di ‘Sapore di mare’ celebre commedia all’Italiana del 1983.

Nella sua ultima intervista a Vanity Fair ha parlato a cuore aperto della rara patologia da cui è affetta, e delle terapie pericolose a cui è costretta a sottoporsi da ben due anni. Scopriamo di più.

L’attrice italiana, racconta al giornalista di Vanity Fair, il giorno in cui comprese che qualcosa non andasse, e da li il calvario delle ‘visite e delle diagnosi’:

poi aggiunge:

poi prosegue rivelando che anche i migliori ospedali all’estero, non sono riusciti a diagnosticarle subito il male da cui era affetta.

L’intervista prosegue, arrivando alla notte in cui fu necessario il ricovero dato il grave malessere i i ‘dolori accecanti’.

Li incontrò un noto medico romano, che riuscì a diagnosticarle il male da cui era affetta e di cui si rifiuta di dirne il nome, per evitare che chi legga, vada su internet e ne resti spaventata o giunga a conclusioni troppo affrettate leggendone i sintomi, poi prosegue:

‘il medico suggerisce una terapia importante e pericolosa, qualcosa che poteva funzionare solo in una percentuale di casi. Io decido di non farla e parto per Pantelleria. Ero lucidissima, quell’estate, per via delle dosi di cortisone’