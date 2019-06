Bradley Cooper con Lady Gaga, I’ex si consola con il figlio di una leggenda del cinema – Foto

Irina Shayk, l’ex compagna di Bradley Cooper, di nuovo innamorata. Dopo la fine della relazione con l’attore, la bella Irina sembra aver ritrovato il sorriso

Irina Shayk la bellissima fotomodella di Intimissimi, sembra aver ritrovato il sorriso al fianco di una nuova persona. La bella Irina dopo la fine della relazione con lo straordinario attore Bradley Cooper, pare abbia ritrovato di nuovo la serenità. I due da qualche anno insieme, hanno deciso di separarsi e di stroncare la loro storia d’amore. Alcuni pensano che sia dovuto proprio alle voci messe in giro dai fan, dopo le riprese di A star is born, insieme a Lady Gaga. La relazione tra Bradley e Irina sia incominciata a vacillare. Molte sono state i pettegolezzi sulla coppia del film, insinuando una relazione clandestina alle spalle della bella Irina.

Irina di nuovo innamorata

Bradley e Irina sono stati innamorati per ben 4 anni, una relazione che sembrava andare a gonfie vele ed infatti insieme, hanno avuto anche una bellissima bambina Lea Se Seine Shayk Cooper, che oggi ha 2 anni. Le cose tra i due, sono peggiorate dopo le riprese del bellissimo film a Star Is Born, insieme alla bravissima Lady Gaga.

Pare infatti che la loro storia è incominciata a rompersi quando Irina ha mostrato una forte gelosia nei confronti del suo compagno, era in compagnia della cantante. I pettegolezzi inoltre hanno alimentato la rabbia e la gelosia della modella, facendo crescere sempre di più i dubbi sulla presunta relazione clandestina tra Cooper e Lady Gaga.

Irina insieme al suo nuovo amore

Secondo i pettegolezzi e le indiscrezioni, Irina pare che non si sia perso d’animo e abbia già trovato un nuovo amore. Ad un mese esatto dalla rottura con Cooper, pare che la fotomodella abbia instaurato un bellissimo rapporto molto intimo con Scott Eastwood, figlio del noto regista Clint. Al momento però Irina non conferma e ne smentisce nulla, ma avrà veramente dimenticato il suo ex amore Bradley Cooper?