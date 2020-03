Orrore a Roma, 20enne decapita la madre al termine di una lite: arrestato

Tragedia nella notte a Roma, nel quartiere Laurentino: un ragazzo di appena 20 anni ha ucciso la madre, decapitandola.

Una lute finite in tragedia quella avvenuta nella notte a Roma: un ragazzo ha ucciso la madre, decapitandola.

Omicidio a Roma: 20enne decapita la madre

Un orrore indicibile quella accaduto nella notte appena trascorsa a Roma, nel quartiere Laurentino per l’esattezza. Come riporta anche Fanpage, un ragazzo di appena 20 anni avrebbe litigato con la madre, per motivi ancora da chiarire.

Al culmine della discussione il giovane avrebbe ucciso la donna, decapitandola. Pare che il ragazzo soffrisse di disturbi psichiatrici. In casa con il giovane c’era anche la sorella di lui, che il 20enne avrebbe provato ad uccidere.

La ragazza è riuscita a fuggire a casa di un vicino e da lì ha lanciato l’allarme. La donna, Pamela Ferracci, 45enne, è stata decapitata dal figlio, Valerio Maggi, 20 anni.

I vicini avrebbero raccontato di continue liti tra la donna ed il ragazzo. Quando gli agenti sono giunti nell’abitazione alla periferia di Roma, davanti ai loro occhi si è presentata una scena terribile.

Il ragazzo è stato arrestato. I Carabinieri dell’Eur stanno conducendo le indagini per accertare i motivi del gesto efferato.

Notizia in aggiornamento.