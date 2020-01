Iraq, 11 americani feriti in un attacco: la conferma del Pentagono

Attacco in Iraq per i soldati americani e 11 sono rimasti feriti. Ecco cosa è accaduto a seguito dell’attacco iraniano

È ufficiale e in Iraq 11 soldati sono rimasti feriti a seguito di un attacco. Ecco cosa sta accadendo.

L’attacco dell’8 gennaio e i soldati feriti

Il Pentagono ha confermato che durante l’attacco sferrato in data 8 gennaio 11 soldati americani sono rimasti feriti. Questo è quanto divulgato con un comunicato dalla Coalizione Anti Isis in merito all’attacco della base di Al Asad.

Una nota che contraddice completamente quanto annunciato dal Presidente Americano Donald Trump che confermava non ci fossero feriti o morti.

Nel comunicato si legge, come riportano vari media:

“per precauzione diversi militari stanno ricevendo cure nei centri medici in germania e kuwait”

Il sito Defence One conferma quanto sopra evidenziando che i militari sarebbero stati trasferiti presso i centri medici che si trovano in Kuwait e in Germania, per essere sottoposti a esami di vario tipo e trattamenti per trauma cranici.

Il colonnello Myles Caggings – portavoce del comando degli Stati Uniti a Baghdad ha comunicato:

“per eccesso di cautela alcuni militari sono stati trasportati dalla base di al-asad fino a Landstuhl in Germania e Camp Arifjan in Kuwait”

Secondo il sito Defence One ci sarebbe più di un militare che ha riportato una commozione cerebrale.

Il Pentagono ha confermato quanto sopra, nonostante il giorno dopo l’attacco avesse riferito il contrario. Il dubbio dei media si pone quindi su uno stato di sicurezza al fine di non dare notizie in merito ai soldati feriti.