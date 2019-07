Allerta in Iran, spie addestrate dalla Cia arrestate e condannate a morte

In Iran arriva una notizia che ha sconvolto tutti, con l’arresto e la condanna di alcune spie addestrate dalla Cia. Vediamo insieme i dettagli.

Un annuncio che arriva direttamente dall’Iran e vuole alcune spie arrestate e condannate a morte. Che cosa sta succedendo?

Le spie Cia arrestate e condannate

Farsnews ha lanciato una notizia, citando il direttore generale del dipartimento antispionaggio dell’Intelligence:

“17 spie addestrate dalla Cia sono state identificate e arrestate”

Evidenziando di aver emesso già alcune condanne a morte per le persone di cui sopra, con l’accusa di aver spiato alcuni centri del Paese definiti sensibili. Questo arresto viene definito come il secondo colpo/attacco dell’intelligence alla Cia.

Mettono in luce che le spie identificate lavoravano sotto copertura, effettuando mestieri come appaltatori o consulenti all’interno dei centri e settori privati associati ad essi (come riportato dall’agenzia di stampa Irna). Le foto delle persone arrestate sono state divulgate da un giornalista del posto, per poi essere confermate anche da altri media.

Cosa accade ora alle spie della Cia?

Nella giornata di oggi è stato annunciato che il video dell’arresto verrà presto divulgato e messa in onda. La sorte di alcuni – se non di tutti – sembra proprio essere la pena di morte.

Un annuncio che arriva proprio in un momento di tensione, vista la situazione della petroliera britannica Stena Impero sequestrata da Teheran. Il personale non è in pericolo di vita e sta bene, mentre sono già state divulgate le foto del cambio bandiera da iraniana a britannica.