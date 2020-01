La Camera Usa limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran. La Casa Bianca definisce la mossa una ridicola soluzione

Nuovo provvedimento della Camera Usa per gli interventi in Iran: in cosa consiste?

Camera Usa limita poteri di guerra di Trump

Nuovo provvedimento della Camera Usa per il presidente Donald Trump: la Camera ha, infatti, approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente.

Il provvedimento della Camera impedisce qualsiasi azione contro l’Iran, senza che sia stata ottenuta una previa autorizzazione del Congresso.

Come riporta anche La Repubblica, la risoluzione, denominata Iran War Powers, ha ottenuto 224 voti a favore e 194 contrari. Il provvedimento, che non è vincolante, dovrà superare l’esame del Senato. Il che si preannuncia abbastanza difficile, visto che il Senato è a maggioranza repubblicano.

Tre dei deputati repubblicani della Camera hanno votato a favore della Iran war powers, nonostante il presidente avesse invitato il partito repubblicano a bocciare il provvedimento.

La replica della Casa Bianca

La risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere, e il presidente Trump ha definito il provvedimento:

“Una mossa politica ridicola”.

La Casa Bianca ha palesemente difeso il presidente Trump per aver attaccato il generale Qassem Soleimani, definendo giusta la sua decisione.

Donald Trump ha dichiarato che il generale Soleimani voleva attaccare, non soltanto l’ambasciata americana a Baghdad, ma anche quella di altri paesi.

“Se minacci i nostri cittadini, lo fai a tuo grande rischio”

ha detto il presidente durante una conferenza in Ohio. Donald Trump ha anche fatto sapere che gli americani erano pronti ad attaccare l’Iran.

Quando sono state colpite le basi americane in Iraq, i soldati Usa erano pronti alla controrisposta. Avendo saputo che di morti non ce n’erano stati, gli americani hanno deciso di desistere, ma erano pronti a farlo, ci tiene a precisare Trump.