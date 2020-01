Iran, dopo i missili le compagnie aeree prendono provvedimenti: tutte le nuove rotte

Vista la situazione Iran e i missili lanciati in questi giorni, le maggiori compagnie aeree prendono provvedimenti cambiando le rotte, così da evitare quelle zone

La situazione di questi giorni con l’Iran ha portato le compagnie aeree a modificare le proprie rotte. Ecco cosa hanno deciso.

Le nuove rotte delle compagnie aeree

Dopo gli attacchi missilistici di questi giorni le maggiori compagnie aeree hanno optato per modificare le rotte ed evitare i cieli del Paese. Una precauzione doverosa per la sicurezza di passeggeri ed equipaggio, presa anche da alcuni armatori di petroliere che hanno per ora sospeso le rotte sullo Stretto di Hormuz.

Lufthansa ha cancellato dapprima un volo per Teheran e poi la Emirates quello di Dubai verso Baghdad. La decisione, fino a nuovo ordine, sembra proprio quello di voler evitare lo spazio aereo iracheno ed iraniano.

Le compagnie degli Stati Uniti hanno ricevuto l’ordine dalla Us Federal Aviation Administration di evitare gli spazi aerei di Iraq, Iran, Golfo Persico e Golfo di Oman. Non è una novità per queste compagnie che già da tempo avevano ridotto il passaggio a seguito dell’abbattimento del drone Usa da parte delle forze iraniane.

Non è da meno AirFrance che ha sospeso tutti i voli che passano da quello spazio aereo, così come British Airways che ha riprogrammato le rotte e sospeso tutti i voli inerenti sempre quello spazio aereo.

Emirates Airlines ha cancellato tutti collegamenti verso Baghdad, per la sicurezza di equipaggio e passeggeri – sino a nuovo ordine. Dello stesso avviso anche le compagnie asiatiche e l’australiana Qantas che ha sospeso lo scalo: il fine è quello di imbarcare più carburante e meno passeggeri.