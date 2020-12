Iran: giustiziato l’ex leader dell’opposizione Ruhollah Zam

Ad annunciarlo è stata la tv di Stato. Zam era stato accusato di spionaggio per i servizi statunitensi, israeliani e francesi.

Il politico aveva vissuto per un periodo in esilio in Francia.

Giustiziato l’ex leader dell’opposizione iraniana

L’ex leader dell’opposizione iraniana Ruhollah Zam è stato giustiziato a Teheran. Come riferisce anche Tgcom24, ad annunciare l’avvenuta esecuzione è stata la tv di Stato.

“Il controrivoluzionario Zam è stato impiccato in mattinata dopo che la sua condanna è stata confermata dalla Corte Suprema a causa della gravità dei crimini commessi contro la Repubblica islamica dell’Iran”

hanno annunciato in televisione.

Il politico, che si occupava di gestire il sito di informazione d’opposizione Amadnews, era stato accusato di spionaggio a per i servizi di intelligence di stanutensi, israeliani, francesi e di una regione iraniana.

Le accuse e la condanna a morte

Secondo le accuse, l’obiettivo era quello di far cadere la Repubblica islamica.

Ruhollah Zam era stato già condannato per aver minato la sicurezza dell’Iran, raccontando notizie non veritiere e inficiando il sistema economico del suo Paese.

Molto attivo durante le proteste avvenute in Iran fra il 2017 e l’anno seguente. Per un periodo di tempo ha vissuto in Francia. Dopodiché era stato arrestato dalle forze di sicurezza iraniane lo scorso anno, durante una visita in Iraq.

Era tornato in Iran nell’ottobre del 2019.