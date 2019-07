Iran, aumento uranio confermato il livello di arricchimento: ” Oltre il 3,6%”

La conferma dell’Iran sull’aumento uranio è avvenuta e si da il via all’arricchimento oltre il 3,6%. Cosa sta per succedere?

Confermato dall’Iran l’aumento dell’uranio con l’annuncio ufficiale proprio allo scadere dell’ultimatum. Ecco i dettagli.

L’aumento allo scadere dell’ultimatum

Oggi era prevista la scadenza dell’ultimatum con minacce da parte di questo Paese particolare, con l’inizio della seconda fase per il piano di riduzione degli obblighi – come da accordo del 2015 sul nucleare.

Il livello di arricchimento passa al 5% dal 3,67 come da accordo: un annuncio che sta facendo il giro dei media rilasciato dal portavoce del governo Ali Rabiei – portavoce della Organizzazione energia atomica Kamalvandi e viceministro degli Esteri Arachchi.

L’ultimatum era previsto in scadenza oggi dopo 60 giorni di richiesta da parte dell’Unione Europea al fine che si potesse andare avanti nel salvataggio dell’intesa e allentare al stretta come da volere degli Stati Uniti.

Il viceministro degli Esteri conferma:

“nell’ultimo anno abbiamo dato tempo, non stiamo violando l’intesa ma perseguendo i nostri diritti”

Ma non è l’unico aumento, infatti è stato confermato che si procederà anche con la produzione di acqua pesante che supererà il limite sempre dell’accordo del 2015:

“dobbiamo fornire la nostra centrale nucleare”

Una sfida che non lascerà gli Stati Uniti seduti e in silenzio, in attesa delle parole del Presidente Donald Trump e dell’Unione Europea in merito a questa particolare decisione.