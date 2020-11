Irama completamente nudo, i fan sconvolti: “Ma sei impazzito?”

Il celebre cantante Irama ha spiazzato i fan social con uno scatto, caricato su Instagram, che lo ritrae completamente nudo.

Lo scatto è diventato virale e mostra Irama senza veli. La reazione dei fan del cantante su Instagram è incredibile!

Irama posta una foto completamente nudo

Il celebre cantante italiano Irama è amatissimo e molto seguito sui social. Su Instagram, in particolare, vanta un seguito di 1 milione e mezzo di follower, che lo supportano in ogni suo progetto.

L’artista posta spesso scatti che lo ritraggono in studio a registrare o nel corso della sua vita quotidiana.

Una foto recente ha letteralmente spiazzato i suoi fan, che hanno commentato sconvolti per l’azione compiuta dal giovane, che, secondo alcuni, avrebbe perso il senno!

Scopriamo di quale foto clamorosa si tratta!

Lo scatto clamoroso è diventato virale

Di recente, Irama ha pubblicato una foto che lo mostra alzato, con tatuaggi in vista e completamente nudo, coperto soltanto dal suo disco d’oro.

Nella didascalia si legge un gioco di parole:

“Disco d’horror.”

Il cantante ha voluto celebrare la notizia scattandosi un’immagine inedita, che ha lasciato letteralmente allibiti i suoi fan su Instagram.

La foto è clamorosa e ha acceso i fan, facendoli davvero scatenare! In moltissimi hanno commentato, sottolineando la bellezza del suo fisico e la sensualità di cui è dotato.

Altri, però, hanno giudicato il gesto di Irama troppo estremo e lo hanno invitato a ridimensionarsi.

Tra i commenti si legge:

“MA SEI IMPAZZITO?”

Il cantante non risponde. L’artista è consapevole di aver lanciato una vera e propria provocazione ai fan e pare non essere assolutamente pentito delle loro reazioni stupite, sia in positivo che in negativo.