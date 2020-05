Irama, chi è il cantante italiano? Tutto quello che non sapete di lui!

Chi è Irama, il vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ora tra i concorrenti in gare del nuovo spin-off di Amici Speciali

Chi è Irama

Irama, nome d’arte per Filippo Maria Fanti, nasce Carrara, il 20 dicembre del 1995, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Si trasferisce a Monza ed è in questa città che coltiva il suo grande interesse verso la musica. La sua vera e propria carriera inizia nel 2014, anno dell’incisione dei primi singoli.

Nel 2015, partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Cosa resterà”, piazzandosi tra i primi otto in classifica. Partecipa così al 66º Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, dove si classifica settimo.

Dopo l’incisione del suo primo album, partecipa alla quarta edizione del Summer Festival, che vince. Parteciperà di nuovo nel 2017 nella categoria big. Prende poi parte alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma anch’esso da cui esce trionfatore.

Nel 2019 partecipa al 69° Festival Di Sanremo, classificandosi settimo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”.

Dal 22 maggio 2020 sarà tra i protagonisti del nuovo programma spin off di Amici di Maria De Filippi, dal titolo “Amici Speciali”, in onda in 4 puntate su Canale 5. Il giovane si sfiderà con altri professionisti dei settori della danza e del canto per concorrere al titolo finale di vincitore.

Vita privata e curiosità

Da novembre 2018 a maggio 2019, Irama ha vissuto una storia d’amore con l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

In quel periodo anche Giulia Tascione, Megghi Galo, Nicole Vergani e Ana Yanirsa avevano dichiarato di avere tutte contemporaneamente una relazione con Irama.

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, Irama si lega alla modella e influencer di successo Victoria Stella Doritou. La coppia avrebbe patito la distanza a causa del lockdown.