Chi è Irama? Uno dei cantanti più amati del panorama italiano e ragazzo desiderato da tutte! Scopriamo qualche curiosità e se è fidanzato

Irama è uno dei cantautori italiani più apprezzati del momento, che è salito alla ribalta per la partecipazione al Festival di Sanremo e ad Amici di Maria De Filippi. Scopriamo tutto su di lui!

Chi è Irama

Irama, nome d’arte per Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano, nato a Carrara, il 20 dicembre del 1995, ma cresciuto a Monza.

Sin da piccolo si interessa di musica e di sperimentazione di nuovi ritmi, appassionandosi ai classici del cantautorato italiano, come De Andrè e Guccini, ma modernizzandoli con l’ausilio dell’hip hop e dei beat da strada.

Inizia la sua vera e propria carriera nel 2014, quando indice tre singoli Amore mio, Per te ed È andata così, frutto della collaborazione con Valerio Sgargi. Nel 2015, partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Cosa resterà”, arrivando a classificarsi tra i primi otto. Questa vantaggiosa posizione in graduatoria gli permette di partecipare al 66º Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. Qui si classifica settimo.

Nel 2016 incide il suo primo album, intitolato “Irama”, e comprendente tra gli altri singoli proprio “Cosa resterà” e “Tornerai da me”. Quest’ultimo brano viene presentato in occasione della quarta edizione del Summer Festival, che ha visto l’artista vincitore nella sezione “Giovani”.

Nel 2017 partecipa alla quinta edizione del Summer Festival, questa volta nella categoria big. Decide inoltre di partecipare alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando a vincere in talent show.

Con il singolo “Nera”, presentato nel corso della trasmissione televisiva, ottiene il triplo disco di platino. Nel frattempo incide il nuovo EP, Plume, che viene certificato doppio disco di platino.

Nel 2018 incide l’album “Giovani”, supportato dalla pubblicizzazione del singolo “Bella e Rovinata”, mentre l’anno dopo partecipa al 69° Festival Di Sanremo, arrivando a classificarsi settimo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”.

Dopo il Festival viene pubblicata la riedizione dell’album precedente, intitolata “Giovani per sempre”, che vede l’inserimento di alcuni brani di collaborazione con artisti come Vegas Jones, The Kolors e Mr Rain.

Il 3 giugno 2019 esce “Arrogante”, una delle principali hit dell’estate italiana. Oggi in giro con il suo tour ha grandi progetti in mente con canzoni che lasceranno il segno.

Vita privata e curiosità

Da novembre 2018 a maggio 2019, Irama è stato fidanzato con l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

Nel frattempo Giulia Tascione, Megghi Galo, Nicole Vergani, Ana Yanirsa escono allo scoperto, dichiarando di avere tutte una relazione con Irama, contemporaneamente!

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, Irama si fidanza con la modella e influencer di successo Victoria Stella Doritou, nel giugno del 2019.

Non ama il gossip e stare al centro dell’attenzione, dichiarando che non vuole che si parli di lui ma solo della sua musica.